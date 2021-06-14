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مرعي: زيزو سيجدد تعاقده خلال ايام وسيف الجزيري يمتلك عروض محلية وخليجية

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مرعي: زيزو سيجدد تعاقده خلال ايام وسيف الجزيري يمتلك عروض محلية وخليجية مرعي: زيزو سيجدد تعاقده خلال ايام وسيف الجزيري يمتلك عروض محلية وخليجية

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كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى ، من الإستمرار مع القلعة البيضاء، وموقف اللاعب من الرحيل عن النادى وسط الانباء التى ترددت الفترة الماضية عن رغبة اللاعب فى الرحيل عن الزمالك والإحتراف فى احد الدوريات الخليجية.
وقال مرعي في تصريحات تلفزيونية، "أحمد سيد زيزو مستمر مع الزمالك، وهناك مفاوضات لتجديد عقده خلال الأيام المقبلة، واللاعب يرحب بذلك، ولن يرحل عن القلعة البيضاء وذلك عكس ما يتردد خلال افرتة الماضية".
وفى شأن مختلف، قال مرعي، "عمرو جمال مهاجم الأهلي، المعار لصفوف طلائع الجيش، يمتلك عرضًا من الوصل الإماراتي، كما أنه مطلوب في عدة أندية محلية، ولكنه ينتظر قرار الأهلي النهائي بشأنه".

وعن سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون المعار لفريق الزمالك، قال، "إدارة الزمالك كانت على علم بعدم مشاركة سيف الدين الجزيري فى البطولة الأفريقية، واللاعب لديه بعض العروض المحلية وكذلك عروض خليجية".
وعن حسام حسن مهاجم سموحة المعار لفريق أهلي طرابلس الليبي، قال، "اختيار حسام حسن مهاجم سموحة، الانتقال لصفوف أهلي طرابلس الليبي خطوة غير جيدة، حيث ابتعد عن الأضواء رغم أنه كان مطلوب في الأهلي والزمالك وبيراميدز".
واختتم، "هناك مفاوضات من جانب إدارة المصري البورسعيدي لتجديد عقد علي ماهر، ولكنه يمتلك عرضًا من بيراميدز".

المصرى اليوم

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