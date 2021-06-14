التعليم تمدد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي
أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وأتاحها للاستخدام من...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله...
وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...
وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف شملت 156...
تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...