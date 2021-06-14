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محمد نصر علام : صدور قرار عربي قوي سيغير مواقف كثيرة فى سد إثيوبيا

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محمد نصر علام : صدور قرار عربي قوي سيغير مواقف كثيرة فى سد إثيوبيا محمد نصر علام : صدور قرار عربي قوي سيغير مواقف كثيرة فى سد إثيوبيا

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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن الرهان على الشعب المصري دائمًا ما يكون ناجحا في الوقوف مع بلده في المحن والمواقف المصيرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تتحرك سياسيا على مستوى العالم في مسألة سد النهضة وشرح الموقف المصري.

وأشار إلى أن الأشقاء العرب لهم جهود كبيرة في دعم مصر من قبل، ومصر الآن تلعب على هذه الدائرة العربية للمساعدة في حل الأزمة.

وعبر عن أمله في صدور قرارات قوية وواضحة وصريحة عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب في الدوحة الذي يُعقد غدًا، لدعم الموقف المصري والسوداني في الأزمة التي نعيشها حاليًا بسبب السد الإثيوبي.

وأردف محمد نصر علام أن مصر والسودان مصيرهم واحد، لافتًا إلى أن خروج قرارات قوية من مؤتمر الغد من شأنه أنه سيغير مواقف كثيرة نحو السد الإثيوبي.

المصرى اليوم

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