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مصدر أمني يكشف ملابسات مشاجرة داخل مستشفى بالقاهرة

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مصدر أمني يكشف ملابسات مشاجرة داخل مستشفى بالقاهرة مصدر أمني يكشف ملابسات مشاجرة داخل مستشفى بالقاهرة

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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بتعرض أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية للاعتداء بالضرب والسب من قِبل أحد أفراد الشرطة داخل أحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة.

وأكد أن ما تم تناوله عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه حال قيام الشخص بزيارة والدته «إبان فترة حجزها بأحد المستشفيات وبصحبته خطيبته حدثت مشادة كلامية بينها وبين إحدى الممرضات لعدم اتباعها تعليمات الزيارة ولدى قيام الممرضة باستدعاء الأمن الإداري بالمستشفى حدثت مشادة كلامية بينهم وبين بعض أفراد الأمن الإداري تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الشاكي على الأمن الإداري للمستشفى وتوجهوا على إثر ذلك لمقر نقطة الشرطة بالمستشفى وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين وصرفهم عقب اتخاذ الإجراءات القانونية دون ثمة تجاوز أو تعدي من قبل أيًا من أفراد الشرطة.

المصرى اليوم

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