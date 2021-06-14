زحام بمقر هيئة المحطات النووية لسحب أوراق التقدم للوظائف الجديدة (صور)

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شهد مقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمدينة نصر ازدحام شديدا حيث توافد المئات لسحب أوراق التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة وتضم عدد كبير من التخصصات.

وأعلنت هيئة المحطات النووية تعديل موعد تلقى طلبات التوظيف بالهيئة لتبدء فى الرابع من يوليو وحتى الرابع من أغسطس القادم، على ان يكون سحب اوراق التقديم لمدة ثلاثة اسابيع تنتهى فى اول يوليو القادم.

مسابقة تعيين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، تعديل موعد سحب وتلقى اوراق التقدم لوظائف الهيئة بعد الاقبال الكبير من جانب الشباب للالتحاق بالعمل بالهيئة، حيث كان مقررا تخصيص مدة ثلاثة اسابيع لسحب الاوراق وتقديمها فى تلك المدة، ونظرا للاقبال غير المسبوق للعمل بالهيئة تم تحديد مدة شهر لتقديم الاوراق بداية من الرابع من يوليو القادم، ولن يقبل سحب أو تقديم الملفات التى ترد قبل أو بعدالمدد المحددة.

مسابقة تعيين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وشهد مقر هيئة المحطات النووية بالقاهرة اقبالا كثيفا من الشباب للالتحاق بالعمل فى الهيئة حيث تجاوز عدد الذين قاموا بسحب ملف التقدم للوظيفة ١٠ آلاف.

وأشار الوكيل إلى انه سيتم اجراء الاختبارات بكل حيادية للقبول بالهيئة وسيكون مقر العمل بالقاهرة ومقر الهيئة بمدينة الضبعة، حيث سيتم إجراء 5 اختبارات للمتقدمين، على ان تكون درجة النجاح لكل اختبار بنسبة 65% وان تكون درجة النجاح الكلية لجميع الاختبارات 70%، وأكد اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للمتقدمين اثناء اجراء الاختبارات وتقسيم المتقدمين على دفعات، مشددا على الحيادية والشفافية التامة للقبول للعمل بالهيئة، خاصة فى ظل اعادة الهيكلة التى تجرى فى جميع قطاعات الهيئة فى ظل العمل المستمر فى المشروع النووى المصرى والاستعداد خلال الفترة القادمة للبدء فى بناء المفاعل النووى السلمى الاول فى الضبعة.

مسابقة تعيين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مسابقة تعيين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وتشمل الوظائف التى حددتها هيئة المحطات النووية ١٧٨ وظيفة، مابين وظائف قيادية ومهندسين فى عدد من التخصصات ووظائف ادارية ومكتبية ومحامين ومحاسبين وأطباء للعمل بمقر الهيئة فى القاهرة او مدينة الضبعة.