أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
الضرائب تتحدث عن نفسها.. قوانين وتعديلات وشركات جديدة منذ 2016 (تفاصيل) -
محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق (صور) -
زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
نائب لوزير العدل: هل شكل المحاكم عاجبك يا سيادة الوزير -
الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تفتح النار على «فتاة الفستان» -
نيكول سابا : انتهيت من تصوير كليب «الجو حلو».. وهذا سبب تأجيل «حفلة فركشة» -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرد على استفسارات المتضررين من توسعة الطريق الدائري

Print
رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرد على استفسارات المتضررين من توسعة الطريق الدائري رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرد على استفسارات المتضررين من توسعة الطريق الدائري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أعمال اللجان المشكلة لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين من أعمال توسعة الطريق الدائرى في نطاق الحى لصرف مستحقات التعويضات لهم.

وعقد رئيس الحي لقاءا جماهيريا لملاك العقارات وقاطني الوحدات السكنية بالعقارات التي تعوق أعمال توسعة الطريق الدائري بدائرة حي غرب شبرا الخيمة واستمع «علام» إلى استفسارات المواطنين.

وقدم شرح وافي للمواطنين عن المستندات المطلوب تقديمها لصرف التعويضات لهم كما جاوب على كل أسئلتهم واستفساراتهم وكيفية حساب قيمة التعويضات للمتضررين.

وناشد رئيس الحي قاطني الوحدات السكنية بالعقارات التي تعوق أعمال التوسعة والذين لم يقدموا أي مستندات لصرف التعويضات بتقديم كافة المستندات المطلوبه حتى يتسنى للحي صرف التعويضات اللازمة لهم دون تأخير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط مدرس في «التحرش بطالبة» بالشرقية: أرسل لها رسالة لإقامة علاقة غير مشروعة

ضبط مدرس في «التحرش بطالبة» بالشرقية: أرسل لها رسالة لإقامة علاقة غير مشروعة

الضرائب تتحدث عن نفسها.. قوانين وتعديلات وشركات جديدة منذ 2016 (تفاصيل)

الضرائب تتحدث عن نفسها.. قوانين وتعديلات وشركات جديدة منذ 2016 (تفاصيل)

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق (صور)

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق (صور)

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021