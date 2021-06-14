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كشف عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، عن معرفة مجلس إدارة النادي برحيل فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك. وقال الدردير خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، كنا على علم بقرار رحيل فرجاني ساسي ولكن لم نعلن ذلك.

وكانت الإذاعة التونسية قالت، أن فرجاني ساسي أكمل خطوات التفاوض مع فريق الدحيل القطري ووقع على عقود انضمام لمدة 3 سنوات. وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وفضل اللاعب عدم العودة إلى الأراضي المصرية بعد قضاءه فترة قصيرة في معسكر المنتخب التونسي.

وكان الفارس الأبيض قد تعاقد مع ساسي في عام 2018 قادماً من النصر السعودي، وقدم أداء جيد خلال المواسم الماضية مما ساهم في تتويج الزمالك بقلب الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر القاري. وبشكل عام فقد شارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 103 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.