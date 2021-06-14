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ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلب

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ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلب ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلب
ضاعفت قدراتها للمرة الثانية خلال 20 يوماً

ميليشيات إيرانية في سوريا تستقدم تعزيزات عسكرية وأسلحة إلى قاعدة شرق حلب

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن الميليشيات الإيرانية استقدمت خلال الساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية جديدة وأسلحة إلى قاعدة تقع مقابل مناطق قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونسب "المرصد" إلى مصادر لم يسمها أن الأسلحة تشمل أعدادًا من صواريخ أرض أرض، متوسطة المدى وأسلحة وذخائر نقلت من مناطق غرب الفرات إلى قاعدتهم الجديدة، التي جرى إنشاؤها مؤخراً على تلة في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستقدم فيها الميليشيات تعزيزات خلال 20 يوماً، من دون أن تعرف الأهداف وراء ذلك.

وأنشأت الميليشيات قاعدة عسكرية على تلة قرب ضفة نهر الفرات شرقي حلب الشهر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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