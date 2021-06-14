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مدرب "الأخضر": هدفنا الحفاظ على الصدارة.. و"سالم" و"المالكي" مهمان بالنسبة لي

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مدرب "الأخضر": هدفنا الحفاظ على الصدارة.. و"سالم" و"المالكي" مهمان بالنسبة لي مدرب "الأخضر": هدفنا الحفاظ على الصدارة.. و"سالم" و"المالكي" مهمان بالنسبة لي
قبل موقعة أوزبكستان الصعبة

مدرب

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن آخر استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أوزبكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: "دائماً ما تمتاز المباريات الأخيرة بأنها الأقوى في المجموعة، وندرك جيداً قوة وصعوبة المواجهة على كلا المنتخبين، لذا نسعى أن نستمر فيما قدمناه طوال الجولات الماضية، ونتوج ذلك بإكمال تأهلنا بصدارة المجموعة".

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً: "نحترم الأوزبكي كثيراً، فقد كانت مواجهتنا الماضية في التصفيات صعبة، لكننا تمكّنّا من تحقيق هدفنا، وسنسعى لتكرار الفوز عليهم مجدداً؛ لتعزيز صدارتنا والتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية".

وعن تأثير غياب الثنائي سالم الدوسري وعبدالإله المالكي قال: "سنفقد لاعبين مهمين بالنسبة لي على مستوى التشكيلة الأساسية، ولكن لدينا لاعبون في انتظار هذه الفرصة، فذلك جزء من كرة القدم، وبالنسبة لي كمدرب يجب عليّ أن أدير المباراة بكل ظروفها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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