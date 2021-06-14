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جمال سليمان كاتبًا لمسلسل جديد «التفاصيل»

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جمال سليمان كاتبًا لمسلسل جديد «التفاصيل» جمال سليمان كاتبًا لمسلسل جديد «التفاصيل»

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أكد الفنان جمال سليمان أنه يواصل حاليًا كتابة حلقات مسلسل تلفزيوني جديد يخوض من خلاله تجربة الكتابة، موضحًا أن زوجته دائمًا ما تشجعه على خوض هذه التجربة، خاصة وانه عاشقًا للغة العربية.

وكان أخر بطولة لجمال سليمان في الدراما التلفزيونية مسلسل «الطاووس»، وشاركه البطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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