جمال سليمان يهاجم سياسات الإنتاج: «منحت الفرصة لمن لا يستحق»

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علق الفنان جمال سليمان على ظهور أنصاف نجوم في صدارة البطولة والشاشة على مدار الأعوام الماضية وقال: "النجم بالمعنى الحقيقي يصنعه المشاهد، ويرى أن 100 مليون دولار لا يمكن أن تصنع نجم، ولكن هذا لا يمنع أن أنماط الإنتاج تتيح الفرصة للبعض دون وجه حق ليتصدروا المشهد، سياسات الإنتاج ومفاهيم الكتابة تحتاج لمراجعة، هوليوود مركز صناعة الأفلام في العالم ثم الهند يعتبرون النجوم مثل آبار النفط يجب التعامل معها بحرفية ووعي واستثمارها الى اقصى قدر ممكن، وانظر الى حامل جائزة الاوسكار هذا العام أنتوني هوبكنز، تجاوز الثمانينيات من عمره، وحصل عليها عن فيلم تدور احداثه حول رجل عجوز يعاني من الزهايمر، وليس ممثل شاب ووسيم وغيره، هناك توازن بين وجود الشباب والنجوم الكبار في السينما العالمية.

وأضاف "سليمان" خلال استضافته بندوة المصري اليوم: " أتساءل لماذا لا تكون سميحة أيوب بطلة مسلسل في هذا التوقيت؟، أتعجب من ذلك، مقولة الجمهور عاوز كدة التي يرددونها مرفوضة لانهم يصادرون على أراء الناس، ويتحدثون بألسنتهم، أراء المشاهدين تختلف من كل منطقة وأخرى، ليس هناك كتلة اسمها الجمهور في ظل التباين بين الطبقات الاجتماعية، هناك فوارق اجتماعية وجغرافية وبيئية الى اخره، البعض يقول ان الجمهور ما عاد يهتم بالمسلسلات التاريخية وهي مقولة خاطئة واينما أذهب يسألني الجمهور عن صلاح الدين وغيره من الاعمال".