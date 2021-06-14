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إخماد حريق 7 منازل ونفوق 12 رأس ماشية في سوهاج

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إخماد حريق 7 منازل ونفوق 12 رأس ماشية في سوهاج إخماد حريق 7 منازل ونفوق 12 رأس ماشية في سوهاج

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أخمدت اليوم قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقا نشب في ٧ منازل وحوش لتربية الماشية بدائرة مركز جرجا، وتسبب في نفوق ١٢ رأس ماشية وأغنام، وكمية من المنقولات المنزلية والغلال ولم ينجم عنه أي إصابات بشرية.


كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ بنشوب حريق بنجع كمال بقرية «البربا» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في حوش ماشية بسبب ماس كهربائي، وامتدت النيران إلى ٧ منازل مجاورة مقامة بالبلوك الأبيض ومسقوفة بالبوص وجذوع النخيل.

كما امتدت إلى عدد من أشجار النخيل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في نفوق 3 رؤوس ماشية و9 رؤوس أغنام، واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والتبن والبوص، وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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