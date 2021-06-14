بوتين يؤكد أهمية البحث عن حلول توافقية ومقبولة للطرفين فيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أهمية البحث عن حلول توافقية ومقبولة للطرفين فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوتين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "دعونا نجلس معا ونتحدث ونبحث عن حلول وسط مقبولة لجميع الأطراف".

كذلك اعتبر بوتين أن الاستقرار والوضوح من أهم الأسس التي تبنى عليها العلاقات الدولية.

وحول النظر في إمكانية بحث تبادل المساجين الأمريكيين في روسيا والمساجين الروس في الولايات المتحدة، أجاب بوتين: "نعم بالطبع".

وقال بوتين: "أعلم أن هناك مواطنين أمريكيين في السجن (بروسيا)، تمت إدانتهم. ولكن إذا قارنا ذلك بعدد المواطنين الروس الموجودين في السجون الأمريكية، فإن الأرقام لا تتطابق".

وفي معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان يخشى الأنشطة السيبرانية للمخابرات الأمريكية، قال الرئيس الروسي إنه لا يخشى ذلك، لكن يأخذ الأمر بعين الاعتبار.