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لاعبو يخوضون لتدريبات بدنية وإطالات

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لاعبو الزمالك يخوضون لتدريبات بدنية وإطالات لاعبو يخوضون لتدريبات بدنية وإطالات

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية وإطالات في صالة الجودو بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين بملعب النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران الجماعي.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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