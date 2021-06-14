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انطلاق اختبارات ناشئي الجدد في القليوبية

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انطلاق اختبارات ناشئي الزمالك الجدد في القليوبية انطلاق اختبارات ناشئي الجدد في القليوبية

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أقيمت اليوم الإثنين اختبارات نادي ، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة القليوبية، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات .

وتمت الاختبارات اليوم بمحافظة القليوبية، ببنها على مركز شباب العمار، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وضمت اللجنة الفنية كلا من، أسامة حسن، وعامر صبري، وأحمد زكريا، ومحمد مصطفي، وحسام أسامة كمدربين، وتامر وحيد مدربا للحراس، بالإضافة إلى خالد عمران مسئولا إداريا.

وتواجد في الاختبارات جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بالنادي، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة.

وشهدت الاختبارات إقبالا كبيرا من المواهب الشابة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك .

المصرى اليوم

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