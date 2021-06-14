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تأجيل مباراة بيراميدز وسموحه 120دقيقة

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تأجيل مباراة بيراميدز وسموحه 120دقيقة تأجيل مباراة بيراميدز وسموحه 120دقيقة

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قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة فريق نادي بيراميدز أمام ضيفه سموحة في الدوري الممتاز لتقام في السابعة مساء الثلاثاء بدلا من الخامسة.

ويحل سموحة ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة ٢٦ من الدوري الممتاز .

وتقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء على استاد الدفاع، بدلا من إقامتها في الخامسة مساء، وفقا لآخر خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة مؤخرا بشأن تحديد الموعد.

يذكر أن بيراميدز سيخوض عقب مباراة سموحة، مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي الرجاء المغربي ذهابا بالدفاع الجوي يوم ٢٠ يونيو في التاسعة مساء، على أن يخوض الإياب يوم ٢٧ يونيو بمركب محمد الخامس في كازبلانكا عند التاسعة مساء كذلك.

المصرى اليوم

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