مدينة الأقصر : توصيل مياه الشرب لمدرسة أشرف فتح الله للتعليم الأساسي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد رئيس مدينة الأقصر، اجتماع مع مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بشأن توصيل مياه الشرب لمدرسة الشهيد أشرف فتح الله للتعليم الأساسي بمنطقة نجع العوابد، بحضور المهندس رجب جابر محمد حسن رئيس قطاع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس محمد أبوالحجاج مدير إدارة المرافق بهيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، وياسر فتحي عبدالراضي مدير الشؤون القانونية بمجلس مدينة الأقصر.

أوضح لطفى، رفع الموضوع للمستشار القانوني بمحافظة الأقصر لإبداء الرأي القانوني، وذلك من أجل التواصل الفعال مع كافة الأجهزة المعنية والمضي قدماً لدخول المدرسة الخدمة العام الدراسي القادم .

ومن ناحية أخرى، تابع، رئيس مدينة الأقصر، خلال جولته في شوارع المدينة، مدى انتظام العمل وتنفيذ التكليفات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والأتربة من الشوارع.

ووجه «لطفي»، تعليماته لرئيس حي المطار شعبان طايع ونواب الحي ومسؤولى جهاز النظافة بالحي بالاستمرارية في رفع القمامة في المهد على مدار الورديات المخصصة لضمان منع تجمع وتراكم القمامة بالشوارع وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.