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قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: «إن الارادة السياسية انتصرت للمرأة والفتاة المصرية على هذه الممارسات الضارة، حيث تم تشديد العقوبة على كل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا إلى إجراء ختان للإناث وهذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر الغاليات» .

وأكدت دكتورة مايا مرسي، كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي للجنة بمشاركة أعضائها وعضواته بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، الموافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة «بدور» على يد طبيبة في محافظة المنيا عام 2007.، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عازمة وبكل اصرار على مواصلة جهودها لضمان القضاء على الجريمة، مشددة على أن جميع عضوات وأعضاء اللجنة تجمعهم قضية واحدة وحلم واحد وهو العمل على إعلان مصر خاليه من ختان الإناث بحلول 2030 .

واختتمت رئيسة القومي للمرأة كلمتها بمطالبة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في مختلف ربوع مصر بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث الرامية للقضاء على ختان الإناث في مصر، واعلان رفضهم لهذه العادة الذميمة التي لامبرر لها لا في دين أو طب أو شرع .

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا اليوم الذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة جريمة مجتمعية صارخة ضد حقوق فتياتنا الأبرياء فلذات أكبادنا وهي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قد ساهم كثيرا في كسر حاجز الصمت وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة ضد هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الطفلة وكرامتها الإنسانية.

وثمنت «السنباطي» الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك منذ إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2019 والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه كان لزاماً علينا توحيد الجهود للتصدي لتلك الجريمة والقضاء على التشوهات النفسية والجسدية التي تلحق بفتياتنا.

وأضافت «السنباطي» أنه كان من أبرز انجازات اللجنة الوطنية هو تعديل القانون الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث والذي كان انتصارا كبيرا لحقوق فتياتنا وخطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والافلات من العقاب. مؤكدة على أن ذلك كان تكليلا لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وخطوة هامة على الطريق الصحيح.

وقالت «السنباطي» إننا اليوم نجدد العهد على استكمال ما بدأناه لوقف نزيف الدماء والقضاء بشكل كامل على هذه الجريمة مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام التالية 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخلال الاجتماع أعرب اب بيترسون نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن سعادته بتجريم تطبيب ختان الإناث في مصر، وتطلعه إلى رؤية قاعدة معرفية قوية في مصر لمشاركتها مع البلدان الأخرى حيث ينتشر جريمة تطبيب ختان الإناث.

وأشاد السفير كريستان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر بجهود الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتشديد عقوبة ختان الإناث، وهي تعديلات اساسية اذا كنا نسعى إلى تحقيق تقدم في هذا الملف والقضاء على هذه الجريمة في مصر، مؤكداً التزام الاتحاد الاوربي على استمرار دعم كافة الجهود التي تضمن القضاء على ختان الإناث، مشيراً إلى ان الحكومة المصرية تعمل ضمن أجندة عمل واستراتيجية محددة للقضاء على هذه الجريمة بما يتفق مع استراتيجية تمكين المرأة 2030 واهداف التنمية المستدامة .

وأعرب جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونسيف عن اعجابه الشديد بجهود مصر خلال الفترة الماضية للقضاء على ختان الاناث خلال هذه الفترة الوجيزه ،و تحقيق 76 مليون اتصال توعوي خلالل عامين هو إنجاز عظيم، واشار ان مصر دوله رائده في مواجهة جريمة ختان الاناث ،متأكد من حدوث تغيير كبير في هذا الملف خلال الثلاث سنوات القادمة واننا سنستفيد من تجربة مصر على مستوى العالم..

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في 21 مايو 2019.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.

تحتفل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا العام بذكرى اليوم، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويأتي تتويجاً للجهود والتعاون المثمر والبناء القائم مابين عضوات واعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي اخذت على عاتقها منذ اليوم الأول العمل بكل دأب وإخلاص للقضاء على الجريمة، حيث عملت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث وهي الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء على الجريمة.

ولم يتوقف عمل اللجنة على اقتراح التعديلات التشريعية فقط، بل عملت ايضا على تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة وقد نجحت اللجنه في تحقيق 76 مليون اتصال توعوي من الخلال الوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر انشاء اللجنه، حيث تنوعت الأنشطة ما بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات اعلامية توعوية ،وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الابواب، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115، وخط نجدة الطفل 16000.