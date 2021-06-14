ندوه للتوعية ضد ختان الإناث بكفر الشيخ

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نظمت محافظة كفر الشيخ، مبادرة "احميها من الختان" برئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لمكافحة هذه الظاهرة السلبية بالمجتمع المصري.

وعقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، لقاءا تشاوريا حول مكافحة ختان الإناث، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة ،والدكتورة أماني شاكر ،مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، والدكتور ألاء خفاجي ،مدير إدارة حماية الطفل ، ومنسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بالمحافظة ،ووكلاء الوزارات وعدد من رؤساء المدن ، وعضوات المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة .

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،إن المرأة المصرية أصبحت نموذجا يُحتذى به في المحافل الدولية في شتى المجالات ، موجهاً تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية ،مؤكداً أنها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ في مؤتمر تدشين حملة" احميها من الختان" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمشاركة التنفيذيين والمؤسسات المجتمعية ووكلاء الوزارات ،مديري مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الإجتماعي ومديرو عموم مركز الإعلام والتنمية البشرية وممثلا عن حقوق الإنسان بمديرية الأمن وممثلا عن مكتب المستشار العسكري وأعضاء المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وجمع من السيدات أبناء كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية مشيرا إلي ضرورة تضافر كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية حتى يمكن أن تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، وأن تكون كفر الشيخ ،نموذجا يحتذى به في مواجهة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والسيدات .

ووجه نور الدين الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة وللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر وللمجلس القومي للأمومة والطفولة على جهودهم المتميزة التي تستهدف حماية ورعاية المرأة ليس في محافظة كفر الشيخ وحدها ، بل في ربوع المحافظات المصرية.

وفي نهاية الجلسة ألقت الدكتورة أماني شاكر ،مقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ "تعهدا بمستقبل أفضل لبناتنا" مؤكدة أنه من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الفتيات في كفر الشيخ نتعهد سويا مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية واستغلال كافة الخدمات والإمكانيات والعمل على تنفيذ خطة تشاركية متكاملة الأنشطة محددة الأهداف والأدوار والمساهمات على مدار العام من يونيو 2021 حتى يونيو 2022، كما أعلنت شاكر خلال البيان الختامي ، استنكار الجهات التنفيذية والنيابية والشعبية المختلفة داخل المحافظة لما تتعرض له فتيات كفر الشيخ من ختان الإناث بدعوة حماية العرض وصيانة الشرف ،مشيرة إلى أنها تنتظر خطة من كافة الجهات المعنية، ليتم تجميعها وبدء العمل بموجبها سواء عقد ندوات وتوعية بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب خلال عام ، لتكون كفر الشيخ خالية من ختان الإناث .

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ،تم توعية 126 ألف مواطنا ومواطنة خلال حملتين بخطورة ختان الإناث ، وهناك حوالي من 15 ل 20% ،مقتنعين بالختان ، وخاصة كبار السن من الجدات اللاتي تربين على تلك العادة ،ولكن من خلال تلك الحملات انخفضت هذه النسبة، وخلال عام سنعمل على القضاء تماما على تلك الظاهرة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين المرأة وضرورة السعي الكامل للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وتحول بين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، في محافظة كفر الشيخ ،ويعاقب القانون كل من شجع أو نفذ أو روج لختان الإناث، ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملات الشعبية والتنفيذية في محافظة كفر الشيخ ،لمجابهة هذه العادة.