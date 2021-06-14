جمال سليمان: حتى الآن أنتظر تحقيق حلمي بتقديم المسرح الذي أتمناه

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أكد الفنان جمال سليمان أنه ظل أستاذًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا قرابة 13 عام، وعلى مدار تلك السنوات كان يتنقل ما بين لوكيشنات التصوير والسفر والتدريس، وكان من الصعب أن يعتذر لتلاميذه قائلًا إنه كان حنبلي في مسألة التزاماته تجاه الأخرين«، إضافة لذلك انه قام بإخراج عدة عروض مسرحية، ولم يسنح له فرصة تقديم المسرح الذي يتمناه، من ملابس وأزياء واضاءه واعلانات ودعايا وأفكار وغيره.

يشار إلى أن أخر أعمال «سليمان» كان بطولة مسلسل الطاووس، إلى جانب سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.