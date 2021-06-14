جمال سليمان: «الكاهن» فيلم للتاريخ ويكشف من يحكم عالمنا الحالي

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انتهى الفنان جمال سليمان من تصوير كافة مشاهدة بفيلمه الجديد "الكاهن" الذي يعود من خلاله للسينما مع المخرج عثمان أبولبن، وقال في تصريحات خاصة للمصري اليوم: " أهمية الفيلم تكمن في كونه يضم نجوم كبار وتشرفت بالوجود معهم، ومخرج هائل في حجم عثمان أبو لبن حقننا نجاحًا كبيرًا معًا في صديق العمر، والسيناريست محمد ناير، جهة انتاج محترفة تدرك قيمة العمل، موضوع الفيلم جديد على السينما العربية له علاقة بحاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ".

وأضاف "سليمان":" يتحدث الكاهن عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية، وانا أحب السينما جدًا، ولم أكن مقتنع انها أعظم من التلفزيون، واقعيًا ليست منطقية، و بالتأكيد لن يعيش فيلم تافه أكثر من مسلسل "ليالي الحلمية"، العمل الجيد يفرض نفسه، الأعمال التلفزيونية العظيمة أكثر انتشارًا، وكان لي حظ ونصيب في المشاركة في أعمال مهمة تلفزيونيًا، ورغم ذلك كل ممثل لديه رغبة وطموح في تحقيق تواجد في السينما، لم أكن حزين بسبب غيابي عن السينما والعروض بالنسبة لي كانت قليلة للشاشة الكبيرة".