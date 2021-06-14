محافظ الفيوم يعلن إطلاق أسماء شهداء الفريق الطبي على عدد من الشوارع والميادين

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المقر الجديد لنقابة أطباء الفيوم بجوار مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم.
حضر الافتتاح الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور ممدوح راغب نقيب أطباء الفيوم، والنائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والمهندس هشام والي نقيب المهندسين، والدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين، وعدد من مديري المستشفيات والأطباء، وأعضاء النقابة.
عقب الافتتاح، تفقد المحافظ، ونقيب الأطباء، مقر النقابة، والتي على تحتوي على 3 قاعات للمؤتمرات والتدريب، وتخدم أكثر من 3 آلاف طبيب بمحافظة الفيوم.
خلال كلمته قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للأطباء بمناسبة افتتاح المقر الجديد للنقابة، البيت الذي يجمعهم، مؤكداً أن النقابة ستبقى هي الحاضن الأساسي للأطباء ودرعهم في مواجهة التحديات والصعاب والدفاع عن حقوقهم، معرباً عن شكره وتقديره لأطباء الفيوم لما قاموا به من ملحمة في مواجهة أزمة كورونا، التي أطاحت بالأنظمة الطبية ببعض الدول العظمى.
وثمّن محافظ الفيوم تفاني وإخلاص الأطقم الطبية الذين تحملوا مسئولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعوا توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها، لافتاً إلى التنسيق المتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في تقديم خدمات علاجية لائقة لأهالي المحافظة، وكذلك التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية خلال أزمة كورونا.
وأعلن محافظ الفيوم أنه سيتم خلال المجلس التنفيذي القادم دراسة إطلاق أسماء شهداء الأطباء ضحية فيروس كورونا، على عدد من الشوارع والميادين بالمحافظة، تخليداً لذكراهم.
فيما لفت، نقيب أطباء مصر إلى التضحيات التي قام بها أفراد المنظومة الطبية الذين دفعوا حياتهم ثمناً للتصدي لفيروس كورونا، والحفاظ على حياة المواطنين، مشيراً أن نقابة أطباء الفيوم دائماً مثال مشرف بين النقابات، معلناً عن إطلاق مبادرة لدعم الأطباء والمطالبة بعدم حبسهم أو إهانتهم.
وأعرب، نقيب أطباء الفيوم، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لدعمه المستمر للأطباء، وخدمة المنظومة الصحية بالمحافظة، كما أعرب عن تقديره لشباب الأطباء على تبرعاتهم المالية خلال أزمة كورونا.
وأشار عميد كلية طب الفيوم، إلى التناسق والتناغم بين أعضاء المنظومة الصحية بالمحافظة، والتنسيق المتبادل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمة طبية متميزة، لافتاَ إلى أنه سيتم إنشاء عدد من المستشفيات التخصصية خلال الفترة القادمة، لتغطية احتياجات أهالى المحافظة والتخفيف عليهم من مشقة السفر للعلاج بالقاهرة.