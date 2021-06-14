«قومى المرأة بالشرقية» يناقش القضاء على ختان الإناث

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، لقاء تشاوري تحت عنوان «احميها من الختان»، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلين عن الكنيسة والأوقاف، لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث، والمخاطر النفسية والاجتماعية المترتبة على الظاهرة، ضمن ختام فعاليات حملة طرق الأبواب، التي ينفذها المجلس القومى للمرأة بالشرقية، بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة، التي تعد الحملة السادسة على التوالي تحت نفس الشعار خلال عامين، للتوعية بمخاطر ختان الإنات ونشر الرسائل القانونية المتعلقة بتجريم الظاهرة.



استعرض اللقاء الإمكانيات المادية والبشرية والخدمات المتوفرة، التى يمكن أن تساهم في وضع خطة متكاملة الأنشطة ومحددة على مدار عام يونيو 2021 – يونيو 2022 للقضاء على ختان الإنات، نتيجة الجهود المبذولة للجنة الوطنية برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات المعنية والمتطوعين للعمل في الحملات للقضاء على ختان الإناث.



أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن فعاليات «احميها من الختان» تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بهدف القضاء على ختان الإناث بالمحافظة، واصفه الظاهرة بالبغيضة، مؤكدة تضافر الجهود بالمشاركة بين كافة الجهات المعنية للتصدي للختان، من خلال خطة متكاملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بأضرار الممارسة.

ذكرت أن حملات طرق الأبواب استهدفت نحو 80 ألف مواطن في 11 مركزا على مستوى المحافظة بعدد 74 قرية، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ من شهر يونيو للعام الجاري، للتوعية بالمخاطر التي تنتج عن الظاهرة من الناحية الصحية والاجتماعية والنفسية، وكذلك التوعية القانونية بتغليظ العقوبة على كل من يقوم أو يشارك أو يروج أو يشجع على جريمة ختان الإناث، بمشاركة أعضاء فرع المجلس والرائدات الريفيات والمتطوعات، وأعضاء لجان حماية الطفل بالمحافظة.