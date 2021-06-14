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مسحة للاعبي سيراميكا كليوباترا استعدادا لموقعة المصري

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مسحة للاعبي سيراميكا كليوباترا استعدادا لموقعة المصري مسحة للاعبي سيراميكا كليوباترا استعدادا لموقعة المصري

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني والطبي والإداري، لمسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة المصري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحضر أفراد فريق سيراميكا كليوباترا، قبل انطلاق المران، وخضعوا للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني والإداري، قبل خوض هذا اللقاء الهام.

ويحل المصري ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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