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أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عن مواعيد مباريات الدور النهائي لتحديد بطل دوري السوبر بنظام “Best of 5”.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري السوبر بعد فوزه على الجزيرة بثلاث مواجهات دون مقابل.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في يوم الأحد المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في أولى مواجهات الفريقين بنظام (الأفضل من٥) .

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك مع الاتحاد في خمس مواجهات أيام 20، 22، 24، 26، 28 من شهر يونيو الجاري، وحال حسم الفريق الفوز في ثلاث مواجهات يحصد لقب دوري سوبر كرة السلة.