أخبار عاجلة

نيكول سابا : انتهيت من تصوير كليب «الجو حلو».. وهذا سبب تأجيل «حفلة فركشة» -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية -
مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية -
استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
المقاصة يحسم خليفة «عظيمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بولندا وسوفاكيا .. متابعة لحظة بلحظة

Print
بولندا وسوفاكيا .. متابعة لحظة بلحظة بولندا وسوفاكيا .. متابعة لحظة بلحظة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يوفر «المصري اليوم» لزواره خدمة متابعة لقاء بولندا وسلوفاكيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

ويدخل منتخب بولندا مباراة سلوفاكيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماسي ريبوس - يان بيدناريك - كاميل جليك - بارتوس بيريزينسكي.

خط الوسط: ماتيوز كليتش - جرزيجورز كريتشوفياك - كارول لينيتي.

خط الهجوم: بيوتر زيلينسكي - روبرت ليفاندوفسكي - كامل يوزوياك.

فيما ستدخل سلوفاكيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: توماس هوبكان - ميلان شكرينيار- لوبومير ساتكا - بيتر بيكاريك.

خط الوسط: روبرت ماك - جاكوب هرومادا - يوراي كوتشكا - لوكاس هاراسلين.

خط الهجوم: ماريك هامشيك - أوندريدج دودا.

بداية المباراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط مدرس في «التحرش بطالبة» بالشرقية: أرسل لها رسالة لإقامة علاقة غير مشروعة

ضبط مدرس في «التحرش بطالبة» بالشرقية: أرسل لها رسالة لإقامة علاقة غير مشروعة

الضرائب تتحدث عن نفسها.. قوانين وتعديلات وشركات جديدة منذ 2016 (تفاصيل)

الضرائب تتحدث عن نفسها.. قوانين وتعديلات وشركات جديدة منذ 2016 (تفاصيل)

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق (صور)

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق (صور)

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021