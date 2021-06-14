بولندا وسوفاكيا .. متابعة لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره خدمة متابعة لقاء بولندا وسلوفاكيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

ويدخل منتخب بولندا مباراة سلوفاكيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماسي ريبوس - يان بيدناريك - كاميل جليك - بارتوس بيريزينسكي.

خط الوسط: ماتيوز كليتش - جرزيجورز كريتشوفياك - كارول لينيتي.

خط الهجوم: بيوتر زيلينسكي - روبرت ليفاندوفسكي - كامل يوزوياك.

فيما ستدخل سلوفاكيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: توماس هوبكان - ميلان شكرينيار- لوبومير ساتكا - بيتر بيكاريك.

خط الوسط: روبرت ماك - جاكوب هرومادا - يوراي كوتشكا - لوكاس هاراسلين.

خط الهجوم: ماريك هامشيك - أوندريدج دودا.

بداية المباراة.