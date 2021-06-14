أدب الحكايات والأساطير في «ثقافة مطروح»

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم فعاليتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة مطروح، حيث قدمت مكتبة سيدي عبدالرحمن محاضرة للباحث علاء عباس بعنوان «أدب الأساطير والحكايات»، تحدث عن مفهوم كل من الحكاية والأسطورة والفرق بينهما، كما أوضح الأهمية التربوية للحكايات، والتي استخدمت لتعديل السلوك وغرس المفاهيم الصحيحة على مر العصور، وذكر الباحث أهم الأساطير الموجودة في التراث العربي.

كما نفذ قصر ثقافة مطروح سلسلة من الورش عمل النول البسيط وطريقة نقل رسمة وتنفيذها على النول باستخدام ألوان الصوف قدمتها الفنانة نهلة عبدالقادر، إلى جانب استمرار سلسلة محاضرات «التوحد» التي تقدمها الدكتور سهام صالح ج٢، تحدثت عن أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث التوحد عند الصغار سواء وراثية أو نفسية أو نتيجة البيئة المحيطة وطرق التعامل السريع مع هذه الحالات.

وعقد بيت ثقافة الضبعة محاضرة أونلاين بعنوان «الهجرة الشرعية أسبابها ونتائجها» قدمها أحمد سلامة وتحدث من خلالها عن مفهوم الهجرة غير الشرعية وأهم الأسباب التي تجعل الفرد يقدم على هذا النوع من الهجرة، وقسم المحاضر الدول إلى دول طاردة للعمالة ودول جاذبة للعمالة، كما تناول بعض الأساليب التي يتبعها الأفراد أو يتحايل بها الأفراد لتنفيذ الهجرة غير الشرعية، والنتائج الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الهجرة غير الشرعية، وأعد نادى أدب الحمام أمسيات شعرية متميزة شارك بها الشاعر مسعود علام رئيس نادى الأدب والشاعر ضي البحيري قدموا قصائد بدوية موزونة، وبمكتبة سيدي عبدالرحمن تحدث كرم أبواليزيد عن الشعر الجاهلي وأشهر شعرائه وسماته، وأهم ما قدم الشعراء الجاهلين من معلقات وسمات المعلقات، بينما عقد نظم بيت ثقافة براني محاضرة بعنوان «الأخلاق أساس بناء الفرد والمجتمع» للشيخ عبدالباسط خنيزي، أوضح من خلالها الشيخ أهمية الأخلاق والصفات الحسنة والمعاملة الطيبة بين الناس لتقدم الدول كما أكد أن الإسلام وجميع الأديان السماوية حثت على حسن الخلق والتسامح بين البشر.