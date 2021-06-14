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«تلك هي الديمقراطية».. رئيس «النواب»: مناقشات الموازنة العامة تميزت بالثراء والموضوعية

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«تلك هي الديمقراطية».. رئيس «النواب»: مناقشات الموازنة العامة تميزت بالثراء والموضوعية «تلك هي الديمقراطية».. رئيس «النواب»: مناقشات الموازنة العامة تميزت بالثراء والموضوعية

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وجه المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس معارضة وأغلبية على المناقشات والمداخلات التي شهدها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال «جبالى»، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين عقب موافقة المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، إن تلك المناقشات تميزت بالثراء والدقة والموضوعية، كما تناولت كل أوجه النقد البناء لأعمال ، مضيفا: «تلك هي الديمقراطية والالتزام الدستورى بالرقابة المستمرة على الأداء الحكومي ومتابعة التنفيذ في اللجان النوعية أو الجلسة العامة وفق خطة عمل الحكومة للسنة المالية القادمة، الرقابة مستمرة في اللجان والجلسات العامة».

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره واحترامه لما يبذله رئيس مجلس الوزراء والوزراء في سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، مطالبا الحكومة بمراعاة الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والملاحظات التي التي كشف عنها النواب خلال المناقشات والتى تبلورت في تحقيق المصلحة العامة للدولة، قائلا: «يتعين على السلطات الثلاث وجوب العمل من أجلها لتنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين».

المصرى اليوم

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