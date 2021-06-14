«القصير» أمام لجنة الزراعة والري بـ«الشيوخ»: 5 مليارات لتمويل «البتلو» لحوالي 28 ألف مستفيد

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى أن المشروع القومي للبتلو استفاد منه حوالي 28 ألف مربٍ وأكثر من 300 ألف رأس بقيمة 5.1 مليار جنيه.

وأضاف «القصير» في كلمته أمام لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ أنه لأول مرة في مصر يتم حصر مراكز تجميع الألبان وعددها 826 مركزا و205 مراكز مرحلة أولى – 76 تم تطويرها وتشغيلها – 61 تم إنشاؤها وتجهيزها – 31 تم صرف القروض حوالي 253 مليون جنيه بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5% ‏وجار الإنشاءات و37 تحت الدراسات التمويلية ‏ وطبقا لتوجيهات فخامة الرئيس تتحمل الدولة رسوم شهادة الاعتماد الدولى لمركز تجميع الألبان وقدرها 50 ألف جنيه.