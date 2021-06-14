مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد .. بث مباشر الآن

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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية مواجهة مميزة بين إسبانيا والسويد مساء اليوم الأثنين، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتقام مباراة إسبانيا والسويد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ويتم نقلها تلفزيونياً عبر قنوات bein sports 1 كما يوفر «المصري اليوم» لزواره خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة ورصد المستجدات داخل الملعب وخارجه.

ومن المتوقع أن يدخل إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا مباراة السويد في يورو 2020 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: لورينتي، لابورت، باو توريس، ألبا.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، رودري، كوكي.

خط الهجوم: فيران توريس، موراتا، مورينو.

وتعد المجموعة الخامسة من المجموعات المتوسطة القوى في جود السويد وسلوفاكيا وبولندا إلى جانب إسبانيا.