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وزير الخارجية لـ«الجزيرة»: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة

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وزير الخارجية لـ«الجزيرة»: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة وزير الخارجية لـ«الجزيرة»: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة

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في أول ظهور له مع فضائية الجزيرة القطرية، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك إرادة سياسية لدى وقطر لطي صفحة الماضي واستشكاف آفاق التعاون، مضيفا: «لدينا تحفظات على سياسات تركيا إقليميا ونتطلع لعلاقات معها على أساس الاحترام المتبادل».

ولفت وزير الخارجية إلى أن اجتماع الوزراء العرب في الدوحة غدًا، «تعبير سياسي قوي ورسالة يجب أن تعيها إثيوبيا»، موضحا أن «تعثر مفاوضات سد النهضة استدعى اجتماعًا عربيًا لحل هذه الأزمة».

وأكد شكري أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة السد، لافتًا إلى أن مصر والسودان تسعيان مع الشركاء الدوليين لعدم زيادة التوتر، وشدد على أن مصر تمتلك قدرات للدفاع عن مصالحها القومية.

ومن المقرر أن تشهد الدوحة، الثلاثاء، اجتماعًا «غير اعتيادي» لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي.

المصرى اليوم

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