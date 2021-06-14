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الرياض – مباشر: أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الاثنين، وشركة تداول السعودية، السوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، عن تنظيم مؤتمر استثماري افتراضي تحت شعار "مرونة وثبات في مواجهة التحديات"، والذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت "هيرمس"، في بيان حصل "مباشر" على نسخه منه، إن المؤتمر سوف يشهد عقد اجتماعات افتراضية بين ممثلي الإدارة التنفيذية لنحو 61 شركة مع أكثر من 450 مستثمر دولي يمثلون ما يتجاوز عن 190 مؤسسة؛ وذلك لتبادل الرؤى التحليلية حول الفرص الاستثمارية الجذابة في السوق المالية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إنه على الرغم من الأثر غير المسبوق على بيئات التشغيل في جميع أنحاء المنطقة بسبب الوباء، إلا أن أسواق رأس المال السعودية قدمت أداءً قويا مدعوما باقتصاد عميق ومتنوع بشكل متزايد.

وأضاف عوض، أن الإصلاحات التنظيمية والرقابية المستمرة مع دعم السوق بالطروحات الجديدة قادرة على جذب قاعدة مستثمرين متميزة إلى أكبر بورصة في المنطقة وأكثرها سيولة.

وأكد عوض، أن استضافة هذا المؤتمر الاستثماري بالشراكة مع تداول السعودية، جاء مع عزم الكيانين على توحيد الجهود لجلب المستثمرين الإقليميين والدوليين للقاء الشركات المدرجة حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على الأساسيات القوية التي ينبض بها السوق والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشارت "هيرمس"، إلى أن أنظار المستثمرين تحوّلت بشكل متزايد باتجاه السوق السعودية؛ بعد اكتمال انضمامها إلى أهم مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية.

وتتمتع تداول السعودية بأعلى قيمة سوقية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي بين الأسواق الناشئة الرائدة، وتعد تاسع أكبر سوق في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، إن استضافة مؤتمر استثماري افتراضي بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس يأتي من أجل تسليط الضوء على المرونة والثبات في مواجهة التحديات في السوق المالية السعودية.

وأضاف الرميح، أنه على الرغم من جائحة كورونا التي واجهها العالم بأجمعه، إلا أن السوق المالية السعودية شهدت ازدهاراً ومتانة عاليين في تلك الفترة، في مؤشر على نجاح الاستراتيجية المتبعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح الرميح، أن تطوير سوق مالية متقدمة هو أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تطمح تداول السعودية من خلاله لبناء اقتصاد مزدهر وتطوير سوق مالية متكاملة ومتقدمة تقنياً.

وتابع: "باعتبارنا واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم وأكثرها سيولة، فإننا نرسم مستقبل تطوير الأسواق المالية من خلال تقديم أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية".

ونوه الرميح، بأن هذا المؤتمر يقدم فرصة مميزة لاستعراض الإنجازات التي حققتاها تداول السعودية، وتسليط الضوء على الأسس المتينة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص المستقبلية لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي.

يذكر أن المؤتمر الاستثماري الافتراضي المنعقد حالياً؛ يمثل المؤتمر الرابع ضمن سلسة المؤتمرات الاستثمارية الافتراضية التي أطلقتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية أزمة (كوفيد – 19).

وتعكس هذه المؤتمرات التزام الشركة المتجدد بتطوير منصات ابتكارية توفر حلقة وصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، علاوة على إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والاستفادة من تحليلات الخبراء لأبرز القضايا المطروحة على ساحة أسواق المال.

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