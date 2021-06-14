«تشريعية النواب» توافق نهائياً على تعديل قانون المحكمة الدستورية

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وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979وذلك لاستطلاع راى المحكمة الدتورية في مشروع القانون وذلك بناء على مطالبات اعضاء اللجنة الذين اكدوا ان الدستور يحتم استطلاع راى المحكمة الدستورية.

وأعلن المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية بإعلان رأيها بالموافقة على مشروع القانون.

وقال المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل، أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.

واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات واسعة، أبدى خلالها عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض هذا القانون مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وقال النائب سليمان وهدان «معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني ولدينا تحفظ وَتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين».

وقال النائب عبدالله الشيخ إن الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية، معلناً موافقته على مشروع القانون وقال إن المحكمة الدستورية أكثر دارية بالأمر.

وأعرب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن تخوفه من التعديلات، لكنه قال إن المحكمة الدستورية هي صمام الأمان للمجتمع المصري.

وقال النائب ناصر عثمان إن مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي وباقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور، لافتاً إلى أن مصر دخلت في كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرتها، مثل قضية هضبة الأهرام وسياج، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي.

وقال النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية، أنه بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتهاعلى مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت موكدة، موضحاً أن مشروع القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن بعض القرارات الدولية في هذا الشأن تكون مسيسة فيما رفض النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمي 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة