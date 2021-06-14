مكة المكرمة : إيقاف شخصين تشاجرا نتيجة خلاف عائلي
يُتوج مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء...
وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" والشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية تنص على قيام الشركة بنقل الإرساليات البريدية على متن...
وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من...
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف شملت 156...
تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة...
يتجه المجلس الصحي السعودي إلى الزام الجهات الحكومية أو الخاصة، التي يقع تحت تصرفها مكان عام، بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي...