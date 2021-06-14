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مركز "دلني" يقيم لقاءً حول فرص الأعمال في قطاع السياحة

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مركز "دلني" يقيم لقاءً حول فرص الأعمال في قطاع السياحة مركز "دلني" يقيم لقاءً حول فرص الأعمال في قطاع السياحة
الأربعاء المقبل عبر منصة "زوم أون لاين"

مركز

يُقيم مركز دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، يوم الأربعاء المقبل لقاءً بعنوان "فرص الأعمال في قطاع السياحة".

وسيكون الضيوف المتحدثون في "بوصلة"، حصة العجاجي مؤسسة شركة معالم لتنظيم الرحلات السياحية، والناشطة الاجتماعية في مجال السياحة في المملكة، ويوسف الحمادي رئيس تنفيذي شركة أميال، وعضو مجلس إدارة مجموعة الجازع، ومنصور الصعنوني عضو لجنة السياحة بغرفة الرياض، وشريك مؤسس في مؤسسة معك، وثواب السبيعي صاحب قناة سائح يوتيوب، وسوف يدير الحوار الإعلامي السعودي علي المشعل.

وستكون محاور اللقاء:

- التعريف بمجال الاستثمار السياحي في ظل رؤية المملكة 2030.

- أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي.

- أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمر في القطاع السياحي.

- تسليط الضوء على أهم المعالم في المملكة.

وسوف يبث اللقاء عبر منصة زوم - أون لاين من الساعة ٧ مساءً - ٩ مساءً، وللتسجيل عبر الرابط التالي:

https://dulani.gov.sa/details_one_day?id=199

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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