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العراق يسجل 5040 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة في لبنان

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العراق يسجل 5040 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة في لبنان العراق يسجل 5040 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة في لبنان
خلال الساعات الـ 24 الماضية

العراق يسجل 5040 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة في لبنان

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 5040 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1259683 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 16736, فيما تم تسجيل 4349 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1176576 حالة.

لبنان
سجّلت لبنان 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 542649 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 527645، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7801 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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