وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ: «الدلتا الجديدة» مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملاً

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مصر شهدت إنجازات زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وشملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة.

وأضاف «القصير» أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، أن المساحة المستهدف زراعتها منه تبلغ مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة موضحا أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي.

وأوضح وزير الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة يعد مشروعا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

وأشار «القصير»، إلى أن خطة التوسع الأفقي استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، اراضي جنوب بحيرة ناصر لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية.

وأوضح وزير الزراعة إنه تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الامر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.