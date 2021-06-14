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تمكن منتخب التشيك من الفوز على إسكتلندا بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول حتى تمكن اللاعب بيتر شيك من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42، وعاد نفس اللاعب وسجل هدف تعزيز النتيجة في الدقيقة 52 من تصويبة رائعة تم تصنيفها على أنها الأفضل في يورو 2020 حتى الآن.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب التشيك إلى 3 نقاط في قمة ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن إنجلترا التي هزمت كرواتيا بهدف دون رد.