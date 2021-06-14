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النيابة الإدارية تختتم 3 دورات تدريبية وتكرم أسرة القاضي الراحل مساعد عبدالعاطي

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النيابة الإدارية تختتم 3 دورات تدريبية وتكرم أسرة القاضي الراحل مساعد عبدالعاطي النيابة الإدارية تختتم 3 دورات تدريبية وتكرم أسرة القاضي الراحل مساعد عبدالعاطي

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إختتم اليوم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي الدورات الثلاث المتخصصة التي عقدت لــ ٧٥ من أعضاء الهيئة والتي عقدت على مدار الإسبوع الماضي.

وقام المستشارعصام المنشاوي رئيس الهيئة بتسليم المستشارين شهادات إتمام الدورة التدريبية، كما قام بتكريم أسرة المستشار الراحل الدكتور مساعد عبدالعاطي، كما تم إطلاق اسمه على قاعة التدريب بمبنى رئاسة النيابة الإدارية.

يأتي ذلك ضمن السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار الراحل مساعد عبدالعاطي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، ومحاضر للقانون الدولي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكلية الحقوق بجامعة حلوان، والمركز القومي للدراسات القضائية، ومعهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم.

وكان له العديد من الأبحاث في عدة دوريات علمية فيما يخص القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية والضوابط القانونية لبناء السدود على الأنهار الدولية كما قام بإعداد بحث في مجلة السياسة الدولية تحت عنوان «الآليات القانونية الدولية لتسوية أزمة سد النهضة الأثيوبي».

المصرى اليوم

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