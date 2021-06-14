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شرطة مكة تطيح بشخصين ظهرا بفيديو أحدهما مصاب إثر خلاف عائلي

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شرطة مكة تطيح بشخصين ظهرا بفيديو أحدهما مصاب إثر خلاف عائلي شرطة مكة تطيح بشخصين ظهرا بفيديو أحدهما مصاب إثر خلاف عائلي
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحيلا إلى فرع النيابة

شرطة مكة تطيح بشخصين ظهرا بفيديو أحدهما مصاب إثر خلاف عائلي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة، فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة بتاريخ 2/ 11/1442هـ، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، وهو بصحة جيدة.

وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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