أخبار عاجلة

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
المقاصة يحسم خليفة «عظيمة» -
بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية -
تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز -
التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية -
الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها -
نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القاهرة.. القبض على طفل متسابق "ذا فويس كيدز" لمحاولته قتل جاره

Print
القاهرة.. القبض على طفل متسابق "ذا فويس كيدز" لمحاولته قتل جاره القاهرة.. القبض على طفل متسابق "ذا فويس كيدز" لمحاولته قتل جاره
غرس مفتاح سيارة في رأسه

القاهرة.. القبض على طفل متسابق

قبضت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، على الطفل معاذ عيسى متسابق "ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع في القتل وغرس مفتاح سيارة في رأس جاره، حيث أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، بحبس معاذ عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، طبقاً لصحيفة "الرؤية".

وسائل التواصل الاجتماعي في ، ضجّت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فعله الطفل معاذ عيسى، بعدما اعتدى على زميل له يُدعى "حسن شريف"، وضربه بمفتاح في رأسه، واخترق المفتاح جمجمة الأخير، الذي يمكث بالمستشفى في حالة حرجة حالياً.

وسائل إعلام مصرية نقلت عن والدة الصبي المصاب تفاصيل الحادث، حيث قالت الأم إن "معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، ولكنه جارهم، وإنهما أحياناً يتواصلان"، مؤكدة أن "ابنها لا تربطه أي علاقة بمعاذ، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه".

وأضافت أنه "يوم الحادث، قابل معاذ نجلها حسن (15 عاماً)، وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه".

والدة المصاب أضافت أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى، لافتةً إلى أن "الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وأنه حالياً في فترة العلاج بعد إجراء العملية"، مشيرة إلى أن علاج ابنها سيتطلب وقتاً طويلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز

تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز

الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها

الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها

أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها

أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها

محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط

محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط