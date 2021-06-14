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استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:32 مساءً
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:32 مساءً
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:32 مساءً
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:32 مساءً
المقاصة يحسم خليفة «عظيمة»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:25 مساءً
بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:24 مساءً
تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:24 مساءً
التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:24 مساءً
الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:24 مساءً
نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزيرا خارجية قطر ومصر يعقدان جلسة مباحثات ثنائية في الدوحة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 14 يونيو 2021 05:03 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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