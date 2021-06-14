وزيرة البيئة: نتعاون مع «الإتصالات» في ملف المخلفات الإلكترونية

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أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في ملف المخلفات الإلكترونية من خلال حملة E_Tadweer بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، وتقنين أوضاع ٨ مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية وجاري تقنين أوضاع ٦ مصانع أخرى، بالإضافة إلى التعاون مع ٨ شركات للعمل مع القطاع غير الرسمي في تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث توضح تلك الأمثلة مدى التطور في التحول للاقتصاد الأخضر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي وعى مسئوليته والمكسب المحقق من الالتزام بمعايير البيئة، وساعد الحكومة على تذليل العقبات امام القطاع الخاص.