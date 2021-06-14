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«مخاطر المخدرات» .. ورشة للأطفال بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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«مخاطر المخدرات» .. ورشة للأطفال بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات «مخاطر المخدرات» .. ورشة للأطفال بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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«خطورة الاتجار بالمواد المخدرة»، هى عنوان ورشة للأطفال بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل، بأسيوط، وذلك في إطار احتفالات هيئة قصور الثقافة باليوم العالمى لمكافحة المخدرات، حيث ناقشت الورشة خطورة المخدرات ومخاطر تناولها والاتجار فيها.

وعقب الندوة تم تنفيذ ورش اكتشاف مواهب الأطفال في مجالات الموسيقي والفنون الشعبية والمسرح والقصة والشعر، تعليم قواعد اللغة العربية وتسهيل وتيسير علم النحو للأطفال قدمها محمد عبد الرحيم، وتحدث عن علامات وحالات بناء الفعل الماضي وعن البدل، أشغال فنية لعمل ورود بورق الكانسون الملون وأغصان الاشجار تنفيذ الفنانة نهال عصام الدين، تفصيل وتعليم طريقة رسم الباترون عملي ونظري، أشغال فنية لعمل حافظة للأطفال بإستخدام الفوم العادي وشماعة ومسدس شمع مع الفنانة مروة شريت، إلى جانب عروض مجموعة الأفلام التسجيلية عن متحدي الإعاقة، وتنظيم مسابقة ثقافية للأطفال، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للأطفال عن أشهر المعالم السياحية في تونس الشقيقة، بجانب استمرار فعاليات الدورة التدريبة للحماية المدنية .

المصرى اليوم

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