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وزير الدفاع يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي خلال زيارته الرسمية لمصر ()

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطنى الأمريكى والوفد المرافق له الذي يزور حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الاثنين.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.

من جانبه، أشاد قائد الحرس الوطنى الأمريكى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.

كما شهد الفريق أول محمد زكى مراسم التوقيع على إتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطنى لولاية تكساس لتعزيز أوجة التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى

المصرى اليوم

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