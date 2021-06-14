إيران: سياسة إسرائيل لن تتغير لأنه «كيان غاصب».. ومباحثات فيينا لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن سياسات الكيان الصهيوني لن تتغير بتغيير قادته، لأنه «كيان غاصب»، جاء ذلك تعليقا على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس حزب «يمينا» اليميني، نفتالي بينيت، ورئيس حزب هناك مستقبل الوسطي، يائير لابيد، حيث يتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

وحول الاتفاق النووي، قال «زادة» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن مباحثات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، ومن المبكر الحديث عن نهايتها، لافتا إلى أن الجولة الحالية في فيينا لن تكون الأخيرة.

وأضاف أن مباحثات فيينا متواصلة حول نقاط فنية وقانونية دقيقة تتعلق بقضيتين أو ثلاث، موضحا أنه لا يوجد مستحيل في مباحثات فيينا، ومن المبكر الحكم على نتائج المباحثات التي لن تتأثر بنتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر تنظيمها الجمعة المقبل.