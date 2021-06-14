أخبار عاجلة

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
المقاصة يحسم خليفة «عظيمة» -
بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية -
تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز -
التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية -
الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها -
نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إيران: سياسة إسرائيل لن تتغير لأنه «كيان غاصب».. ومباحثات فيينا لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية

Print
إيران: سياسة إسرائيل لن تتغير لأنه «كيان غاصب».. ومباحثات فيينا لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية إيران: سياسة إسرائيل لن تتغير لأنه «كيان غاصب».. ومباحثات فيينا لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن سياسات الكيان الصهيوني لن تتغير بتغيير قادته، لأنه «كيان غاصب»، جاء ذلك تعليقا على تشكيل الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس حزب «يمينا» اليميني، نفتالي بينيت، ورئيس حزب هناك مستقبل الوسطي، يائير لابيد، حيث يتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

وحول الاتفاق النووي، قال «زادة» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن مباحثات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، ومن المبكر الحديث عن نهايتها، لافتا إلى أن الجولة الحالية في فيينا لن تكون الأخيرة.

وأضاف أن مباحثات فيينا متواصلة حول نقاط فنية وقانونية دقيقة تتعلق بقضيتين أو ثلاث، موضحا أنه لا يوجد مستحيل في مباحثات فيينا، ومن المبكر الحكم على نتائج المباحثات التي لن تتأثر بنتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر تنظيمها الجمعة المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لحماية الصحفيين من مراقبة الحكومة

مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لحماية الصحفيين من مراقبة الحكومة

رئيس الحكومة اليمنية يطالب بموقف دولي حازم من معرقلي الأزمة في بلاده

رئيس الحكومة اليمنية يطالب بموقف دولي حازم من معرقلي الأزمة في بلاده