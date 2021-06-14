أخبار عاجلة

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
المقاصة يحسم خليفة «عظيمة» -
بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية -
تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز -
التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية -
الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها -
نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يعود لأرض الوطن غدًا.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماربيا

Print
يدشّن المرحلة الخامسة في 23 من الشهر الجاري

يعود لأرض الوطن غدًا.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماربيا

أنهى السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي الذي احتضنته مدينة ماربيا الإسبانية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدّوا خلالها مناورةً طبّقوا خلالها الأهداف التكتيكية، أعقب ذلك مران على الكرات العرضية.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى المملكة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تدشّن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد للأولمبياد بمعسكر داخلي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

يُذكر أن "الأخضر " يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

يعود لأرض الوطن غدًا.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماربيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية