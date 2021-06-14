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الصدارة عنوان اللقاء المنتظر.. الأخضر السعودي يواجه نظيره الأوزبكي

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الصدارة عنوان اللقاء المنتظر.. الأخضر السعودي يواجه نظيره الأوزبكي الصدارة عنوان اللقاء المنتظر.. الأخضر السعودي يواجه نظيره الأوزبكي
لحجز مقعده في الدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2022

الصدارة عنوان اللقاء المنتظر.. الأخضر السعودي يواجه نظيره الأوزبكي

يسعى السعودي لحجز مقعده في الدور الثالث المؤهل إلى نهائيات ، عندما يواجه نظيره الأوزبكي غداً على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدّر الأخضر مجموعته برصيد 17 نقطة، بينما يحتل أوزبكستان مركز الوصافة برصيد 15 نقطة، ثم فلسطين في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن سنغافورة، فيما يقبع اليمن في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

رغم أن المنتخب السعودي لم يظهر بمستواه المعروف في المباراة الأخيرة أمام سنغافورة، إلا أنه نجح في تحقيق المهم وحصد العلامة الكاملة بثلاثية نظيفة سجلها في آخر ست دقائق من زمن المباراة.

وسيفتقد المنتخب السعودي لخدمات نجميه سالم الدوسري وعبدالإله المالكي؛ بسبب تراكم البطاقات، إلا أنه سيستعيد كلاً من سلطان الغنام وعبدالله مادو وربما عبدالإله العمري، إلى جانب عبدالله عطيف الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.

في المقابل يسعى المنتخب الأوزبكي الذي حقق فوزين سهلين على سنغافورة واليمن توالياً، إلى خطف النقاط الثلاث لرد اعتباره من خسارة الذهاب والانفراد بصدارة المجموعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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