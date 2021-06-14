«شوضة» يكتب «الإعدام النهائي الأول» لقيادات «فض رابعة» 

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أصدر المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلي، صباح اليوم، حكما بتأييد الإعدام شنقا لــ 12 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» والذي يعد هو الحكم النهائي الأول غير القابل للطعن على هؤلاء المتهمين، والذي يصبح معه «الإعدام» عقوبة واجبة النفاذ لهؤلاء المتهمين بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

ويشغل «شوضة» منصب رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئاسة محكمة النقض ودائرتها الأولي التي أصدرت حكمها السابق صباح اليوم، بعد سنوات حافلة من العمل القضائي تدرج خلالها في المناصب القضائية. فقد حصل على الليسانس في الحقوق عام 1974 جامعة القاهرة - بتقدير جيد جدا.

وفي عام 1976 عين معاوناً بالنيابة العامة حتى رقى إلى درجة رئيس نيابة عامة فئة (ب) ثم رئيس نيابة فئة (أ) ومحامياً عاماً بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة عامي 1992، 1993، ثم مستشارا بمحكمة استئناف المنصورة عام 1994، ثم مستشارا بمحكمة النقض 1995 ، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض منذ عام 1998 حتى انتهاء العام القضائي الحالي .

وتقلد عضوية مجلس القضاء الأعلى كنائب ثان لرئيس محكمة النقض حتى عين في 2020 /8 / 12 رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن محكمة النقض قد قضت في حكمها أولا بتأييد الإعدام لكل من (عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد).