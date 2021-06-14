أخبار عاجلة

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
المقاصة يحسم خليفة «عظيمة» -
بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية -
تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز -
التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية -
الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها -
نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة ١٨ يونيو لمواجهة بيراميدز

Print
بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة ١٨ يونيو لمواجهة بيراميدز بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة ١٨ يونيو لمواجهة بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أخطر نادي الرجاء المغربي إدارة نادي بيراميدز بموعد وصول بعثته إلى القاهرة تمهيدًا لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء يوم الأحد ٢٠ يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، على أن تُقام مباراة الإياب يوم ٢٧ من الشهر نفسه على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق الرجاء إلى مطار القاهرة في الثانية ظهر الجمعة المقبل، ورتبت إدارة النادي جميع الأمور الخاصة باستقبال البعثة، حيث سيكون في استقبالها بالمطار وفد من بيراميدز لإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المقاصة يحسم خليفة «عظيمة»

المقاصة يحسم خليفة «عظيمة»

أماكن الكثافات ساعة فى الذروة المسائية

أماكن الكثافات ساعة فى الذروة المسائية

بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية

بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية

تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز

تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز